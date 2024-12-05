Потрібна закупка якісних посилань на проєкт з написання дипломних та інших наукових робіт для студентів та науковців. Регіон - тільки Україна.

Мета посилань:

збільшення цитування;

пасивне формування бренду та збільшення впізнаваності;

залучення лідів та збільшення цільового трафіку.

Пріоритетні майданчики - "живі" тематичні ресурси з реальним трафіком користувачів, без спаму та рекламування "чорних" тематик. Можливе написання статей для розміщення посилань (самостійне надання/аутсорс фрілансеру/райтери майданчика). Пріоритет - якість, ціна обговорюється.

Пріоритетна аудиторія - студенти 1-5 курсів ВНЗ, аспіранти, доктори філософії та доктора наук, інші діячі науки, яким для роботи і розвитку потрібне написання наукових робіт різної складності та формату.

Пряме оцінювання результату - збільшення трафіку. Пасивне оцінювання - збільшення замовлень.

Бюджет та детальне ТЗ обговорюється індивідуально для гнучкості.