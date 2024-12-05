Купівля якісних посилань для проєкту в сфері "наука", "освіта"

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка14 просмотров

Потрібна закупка якісних посилань на проєкт з написання дипломних та інших наукових робіт для студентів та науковців. Регіон - тільки Україна.

Мета посилань:

  • збільшення цитування;

  • пасивне формування бренду та збільшення впізнаваності;

  • залучення лідів та збільшення цільового трафіку.

Пріоритетні майданчики - "живі" тематичні ресурси з реальним трафіком користувачів, без спаму та рекламування "чорних" тематик. Можливе написання статей для розміщення посилань (самостійне надання/аутсорс фрілансеру/райтери майданчика). Пріоритет - якість, ціна обговорюється.
Пріоритетна аудиторія - студенти 1-5 курсів ВНЗ, аспіранти, доктори філософії та доктора наук, інші діячі науки, яким для роботи і розвитку потрібне написання наукових робіт різної складності та формату.
Пряме оцінювання результату - збільшення трафіку. Пасивне оцінювання - збільшення замовлень.
Бюджет та детальне ТЗ обговорюється індивідуально для гнучкості.

ЛидогенерацияПривлечение трафика
4 месяца назад
guest_1736238959522
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Анатолий
 
41 год
14 лет в сервисе
Был
час назад
106 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)