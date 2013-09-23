Линк-менеджер на постоянку

В команду по продвижению сайтов требуется толковый seo спец по ссылочной массе, который знает как нужно закупаться и что такое плохая ссылка и очень плохая ссылка.

Требования по биржам.

- Mira

- Rota

- Blogun

- Sape

- GGL

Обязанности

- Составление анкор листов

- Закупка ссылок по составленному графику

- если есть навыки по внутренней оптимизации то будет хорошо.

Оплата за каждый проект или почасовая.