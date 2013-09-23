Линк-менеджер на постоянку

Интересует продвижение в поисковой выдаче Яндекса и Googla по ключевым словам. сам проэкт продвижения http://www.modnyh.net жду предложений
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В команду по продвижению сайтов требуется толковый seo спец по ссылочной массе, который знает как нужно закупаться и что такое плохая ссылка и очень плохая ссылка.
Требования по биржам.
- Mira
- Rota
- Blogun
- Sape
- GGL
Обязанности
- Составление анкор листов
- Закупка ссылок по составленному графику
- если есть навыки по внутренней оптимизации то будет хорошо.
Оплата за каждый проект или почасовая.
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