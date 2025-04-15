Маркетинг в соцсетях мебель в Германии

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Открыт2 заявки14 просмотров

Необходимо продвижение услуг по производству корпусной мебели в Германии для русскоязычного население

  • Создание сайта

  • Реклама в инстаграм / Фейсбук / тик ток

  • Через немецкие площадки

Ищу исполнителя уже с схожими кейсами в Европе

SMMПродвижение в социальных сетях
3 дня назад
Иван
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день назад

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Александр
 
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Евгений
 
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3 дня назад
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