Требуется SEO специалист уровня Senior для вывода сайта на 2000 уникальных пользователей в день за 6 месяцев. Ожидается активное участие в процессе, включая предложения по страницам для раскрутки и взаимодействие с контент-менеджером и программистом. Работа по промежуточным целям и обсуждение бюджета и сроков. Готовы к плотному сотрудничеству.