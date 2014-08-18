Мелитополь! Копирайт, SEO, реклама, SMM, админ.

Добрый день,

Ищем специалистов именно из Мелитополя в следующих сферах: SEO, контекстная реклама, SMM, контент-менеджмент (администрирование сайта, работа с прайсами и т.п.), копирайт (русский, украинский). Фриланс. Нам интересны Ваши расценки в гривнах!! (за конкретный объем работ и ставка при постоянной удаленной работе).

Готовы обучить неопытных, но перспективных.

Рассмотрите наше предложения для себя, а также расскажите о нас своим знакомым.

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С уважением,

Елена