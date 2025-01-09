Необхідна закупка якісних посилань на проєкт з написання дипломних та наукових робіт для студентів та науковців. Пріоритет - живі тематичні ресурси з реальним трафіком. Можливе написання статей для розміщення посилань. Основна мета - збільшення цитування, впізнаваності бренду та залучення цільового трафіку.
Middle SEO Specialist (remote)
Шукаємо досвідченого SEO спеціаліста для розробки та впровадження SEO-стратегії в сфері сірої SEO. Потрібен фахівець з 3+ роками досвіду, знанням Ahrefs, Screaming Frog, Google Search Console та GA. Робота віддалена з гнучким графіком.
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