Middle SEO Specialist (remote)

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Закрыт3 заявки18 просмотров

Шукаємо досвідченого SEO спеціаліста для розробки та впровадження SEO-стратегії в сфері сірої SEO. Потрібен фахівець з 3+ роками досвіду, знанням Ahrefs, Screaming Frog, Google Search Console та GA. Робота віддалена з гнучким графіком.

Google Search ConsoleSEOОптимизация сайтов
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
25 отзывов
4 месяца назад
Анатолий
 
41 год
14 лет в сервисе
Был
час назад
106 отзывов
4 месяца назад
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Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
14 часов назад
27 отзывов
4 месяца назад