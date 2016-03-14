Написать список доработок, для успешного трафикового продвижения

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка89 просмотров

Андрей предыдущий Ваш аудит дал после реализации хороший эффект, нужен подобный анализ и рекомендации.

1) Продумать написать семантическое ядро, подбор слов для сайта - visad.com.ua

2) Написать уникальные (не более 70 знаков) и < meta descriptin> (не более 120 знаков) для всех разделов и страниц </p><p>3) Написать список доработок, которые нужны для успешного трафикового продвижения в Google</p>

9 лет назад
maxifast
46 лет
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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