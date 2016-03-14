Написать список доработок, для успешного трафикового продвижения

Андрей предыдущий Ваш аудит дал после реализации хороший эффект, нужен подобный анализ и рекомендации.

1) Продумать написать семантическое ядро, подбор слов для сайта - visad.com.ua

2) Написать уникальные (не более 70 знаков) и < meta descriptin> (не более 120 знаков) для всех разделов и страниц </p><p>3) Написать список доработок, которые нужны для успешного трафикового продвижения в Google</p>