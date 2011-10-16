Нужна помощь, чтобы разобраться в Яндекс каталоге. Не понятно как и что приняли в каталог...
Написать ТЗ по переработке сайта под SEO
написать детальное ТЗ и для программистов и др. исполнителей по оптимизации сайта под SEO по НЧ – СЧ запросам для google.com.ua.
аудит, ошибки на сайте, способы их устранения, рекомендации по улучшению.
ТЗ для программистов и копирайтеров и рекомендации по дальнейшему наполнению.
адрес сайта – в личку
продвигаемые тематики авиабилеты и визы
Каталог – Авиабилеты – страны – города – аэропорты
Каталог – Визы – страны
Акции –
Новости/Блог – разделы – комментарии
содержание, заголовки, тексты, схема вн. перелинковки и т.д.
Спасибо!
P.S. прошу обратить внимание – задача именно в ТЗ,
нам нужно четкое ТЗ для программистов, не хватает времени и людей написать именно ТЗ ...
но нужен и Ваш SEO опыт и предложения, которые никогда не лишние...
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