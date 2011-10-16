Написать ТЗ по переработке сайта под SEO

написать детальное ТЗ и для программистов и др. исполнителей по оптимизации сайта под SEO по НЧ – СЧ запросам для google.com.ua.

аудит, ошибки на сайте, способы их устранения, рекомендации по улучшению.

ТЗ для программистов и копирайтеров и рекомендации по дальнейшему наполнению.

адрес сайта – в личку

продвигаемые тематики авиабилеты и визы

Каталог – Авиабилеты – страны – города – аэропорты

Каталог – Визы – страны

Акции –

Новости/Блог – разделы – комментарии

содержание, заголовки, тексты, схема вн. перелинковки и т.д.

Спасибо!

P.S. прошу обратить внимание – задача именно в ТЗ,

нам нужно четкое ТЗ для программистов, не хватает времени и людей написать именно ТЗ ...

но нужен и Ваш SEO опыт и предложения, которые никогда не лишние...