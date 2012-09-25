Наполнить сайт контентом

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Закрыт25 заявок338 просмотров

Сайт промышленной тематики. Планируется добавить 2000 страниц, по ключевым запросам, которые я буду предоставлять. Один ключевой запрос – одна страница по теме опубликованная на сайте. Страница это картинка небольшая по теме + текст сухой информативный и уникальный в 2000 знаков.

13 лет назад
russkij777
Сергей 
52 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров