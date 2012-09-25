Добрый день! Для туристического портала требуется создать и продвинуть группу (сообщество) в соцсетях ВКонтакте и Facebook. Требуется: 1) Создать группу, первоначальное наполнение. - описание группы - создание ...
Наполнить сайт контентом
Сайт промышленной тематики. Планируется добавить 2000 страниц, по ключевым запросам, которые я буду предоставлять. Один ключевой запрос – одна страница по теме опубликованная на сайте. Страница это картинка небольшая по теме + текст сухой информативный и уникальный в 2000 знаков.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Нужна помощь в настройке электронной коммерации в гугл аналитике, а именно необходимо, чтобы были известны такие показатели: 1. Из какого источника чаще люди покупают 2. Сколько в среднем проходит от 1-ого ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо прогнать сайт www.sobook.ru по белым каталогам. 1ps, autoreg... не устраивают. нужен профессиональный подход.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо составить и обслуживать рекламную компанию для англоязычного сайта для англоговорящей аудитории в google adwords. (написание текстов объявлений, оптимизация бюджета) Требования - отличное знание дела и превосходное знание английского языка. ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Продвижения сайта по Беларуси. Цель-привлечение целевого трафика, увеличение объема продаж. Бюджет 500-1000$ в месяц ( в зависимости от ожидаемой эффективности мероприятия) План работ. 1.Составление мероприятий. 2.Просчет бюджета исходя ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2000
Продвижения сайта на Россию. Цель-привлечение целевого трафика, увеличение объема продаж. Бюджет-1000-2000$ в месяц ( в зависимости от ожидаемой эффективности мероприятия) План работ. 1.Составление мероприятий. 2.Просчет бюджета исходя из ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо оформить рекламную компанию в поисковой системе Google для ближайшего мероприятия: http://innerdesign.org/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=102 - оплата за каждый клик реального посетителя на сайте - целевая аудитория - Украина, Россия - сфера ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется настроить рекламную компанию Адвордс для одного сайта(коммерческие услуги). Качественно и эффективно..) От вас цена и сроки. СППоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
На постоянную основу (удаленно) требуется специалист по сео для ведения и раскрутки сайта мебельного салона и в дальнейшем еще нескольких блогов мебельной тематики. Также необходимо заниматься ведением контентной рекламы в директе и адвордсе. Более подробные ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Ручная регистрация сайта в каталогах tube сайтов Не адалт!Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад