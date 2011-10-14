Настройка Feedmaster 2.xx под бурж

Приветствую. Необходимо продвинуть сайт уралэнергосистемы.рф в топ яндекса и гугла. Также необходимо составить ядро запросов исходя из направлений деятельности компании (есть на сайте внизу). Можно составить 2-3 набора: максимум, минимум и ...