Настройка Google Analitiks

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Завершен4 заявки167 просмотров

Необходимо донастроить аналитику крупному порталу:

- расширенные отчёты

- задать цели, конверсии

- настройка событий

и тп

Подробное тз вышлю после заявки. При обращении укажите среднюю стоимость работы.

11 лет назад
silard
Вадим 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

alex_adamovitch
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$200
2 дня
Помощь в настройке аналитики для крупного портала. Оперативно и строго по договорённостям! Включение в потребности заказчика и выполнение только реально полезных настроек.
Все четко и в срок!

Заявки фрилансеров

alex_adamovitch
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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