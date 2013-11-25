Нужно вручную разместить ссылки на наш ресурс. Есть база трастовых сайтов в формате: "адрес сайта - ссылка на регистрацию - инструкция, где поставить ссылку". От вас требуется пройтись по каждому ресурсу, ...
Настройка Google Analitiks
Необходимо донастроить аналитику крупному порталу:
- расширенные отчёты
- задать цели, конверсии
- настройка событий
и тп
Подробное тз вышлю после заявки. При обращении укажите среднюю стоимость работы.
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