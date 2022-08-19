Настройка googleads 2 сайтов

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка603 просмотра

Подключение и выгрузка всех товаров (2 сайта) что бы показывало при поисковых запросах для дальнейшего подключения рекламы.

Один сайт Украинский ,второй Чехия ,Польша

Так же за отдельную доплату подключение и настройка Instagramm Shopping

3 года назад
guest_16611688915229
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Богдан
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Настройка SEO

    Требуется настройка SEO для сайта, ориентированного на скупку товаров в Маями. Необходима оптимизация под антиквариат, золото, ювелирные изделия и другие ниши. Обязательно наличие кейсов на Америку и Европу. Сайт должен привлекать клиентов, предлагая возможность оценки и выплаты за товары.

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Оставит отзыв на популярном отзовике

    Требуется написать отзыв на популярном отзовике. Необходим аккаунт, созданный не менее недели назад, с минимум 5 отзывами. Отзыв должен содержать минимум 500 знаков. После написания, отзыв нужно отправить на проверку, а затем разместить на отзовике и предоставить скриншот размещенного отзыва.

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо разместить 20-30 ссылок на УКР форумах

    Требуется разместить 20-30 ссылок на активных украинских форумах. Для каждой ссылки необходимо создать объемный ответ, упомянув компанию и предоставив ссылку. Живые ссылки должны оставаться активными минимум неделю. Оплата 30 грн за ссылку. Отчет в формате Excel с указанием всех деталей размещения.

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется SEO специалист / Вебмастер

    Ищем вебмастера для выполнения SEO задач в проектах по продвижению и созданию сайтов. Опыт в SEO не обязателен, важна готовность развиваться и обучаться. Необходимо постоянное присутствие в рабочее время и стабильный доступ в интернет. Обсуждение выходных возможно. Предусмотрен рост дохода с увеличением объема задач. Задачи будут обсуждаться, предоставлены инструкции и наставничество.

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • SEO оптимизация сайта wordepress

    Требуется SEO оптимизация сайта на платформе WordPress для улучшения видимости в поисковых системах. Сайт ранее не продвигался, семантическое ядро отсутствует. Географическая область: Минск и Минская область.

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • SEO анализ сайта и конкурентов

    Требуется провести SEO анализ сайта игровой тематики с автосгенерированными страницами. Необходимо проанализировать текущее состояние сайта и конкурентов, а также разработать стратегию продвижения для достижения топ-1 в поисковых системах Яндекс и Гугл.

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Вєбмастер + СЕО специалист

    Требуется вебмастер и СЕО-специалист с опытом от 5 лет для поддержки двух сайтов тематики знакомств. Необходимо поддерживать оба языка сайта и сохранять позиции в ТОПе Google. Предпочтение отдается специалистам из Украины. Работа предполагает постоянное внимание к проектам и возможность дальнейшего сотрудничества.

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Лиды на новостройки для агентства недвижимости, Краснодар

    $3800

    Требуется запуск рекламы для получения заявок от покупателей на новостройки в Краснодаре. Цель - 50-200 заявок в первый месяц и более 1000 в месяц. Готовы обсудить комплекс мероприятий по лидогенерации. Обязательное требование - отличное выполнение задачи. Ищем надежного партнера для долгосрочного сотрудничества.

    Лидогенерация
    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад