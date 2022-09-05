Ищется SEO-специалист для продвижения и оптимизации сайта в сфере финансов. Необходимо указать опыт работы, информацию о последних проектах и предоставить портфолио. Задача включает в себя анализ и улучшение видимости сайта в поисковых системах.
Настроить отображение сайта в поисковиках
Настроить отображение 2х сайтов (сделанных на Wordpress) в поисковиках Яндекс и Google
Файл с ТЗ прикрепил, доступы к админкам готов предоставить.
Пожалуйста, учтите эту информацию: https://yandex.ru/adv/edu/webmaster/webmaster-optimization/kak-formiruetsya-snippet-sayta
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