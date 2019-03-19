Настроить рекламу Google Ad

Нужно настроить рекламу Google на 5 сайтов. Тема газонный автоплив, ландшафтный дизайн. И 10 дней вместе ее протестить.

Напишите пожалуйста мне в личку, какая на сегодня ориентировочная цена клика в данной тематике, по региону: Киев, Киевская обл. Чтобы я мог составить бюджет на рекламу.