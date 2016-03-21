Настроить сквозную веб-аналитику крупному интернет-магазину

Для крупного B2B интернет-магазина программного обеспечения требуется настроить сквозную веб-аналитику для отслеживания эффективности интернет-рекламы: контекста, SEO, медийки, email, соц.сетей и др.

Что есть:

Длительный цикл принятия решения (клиент, например, может заходить на сайт с нескольких источников в течение нескольких дней, и только потом заказать с прямого захода)

Посещаемость ~5500 пользователей в день в среднем

50% заказов по телефону (подключено по 1 телефону в Манго на каждый канал, но статистика с большими погрешностями), 40% по почте (все на ящик [email protected]), 10% корзина (т.к. B2b)

Настроены цели в Google Analytics на конверсии по сайту, но, т.к. почти все заказы идут через почту и телефон, это не дает целостной картины

Привязка к CRM не реализована (Битрикс 24, 1с)

Что требуется:

Настроить сквозную аналитику с минимальной погрешностью по всем источникам и каналам заявок (достаточно понимать из какого источника/ключевого слова/объявления пришел заказ).

Настроить отчеты в Google Analytics для оценки эффективности каналов

Если вы заинтересованы в выполнении проекта, напишите, пожалуйста, письмо на почту (указана в аккаунте) с темой письма "Weblancer Сквозная аналитика" и ответами на вопросы:

1) Какие схожие проекты вы реализовывали? Опишите максимально подробно 2-3 реализованных кейса по сквозной веб-аналитике (какая стояла задача, что сделали, какие проблемы возникли, каких результатов добились)

2) Что вам потребуется по вашей предварительной оценке для реализации этого проекта? (какие доп.расходы, число человекочасов и каких специалистов, доп. софт или сайты и др.)

3) Какая доп.информация вам потребуется, чтобы сделать конкретное предложение по срокам, этапам и ресурсам для выполнения проекта. Задайте конкретные вопросы.

4) Какая почасовая ставка в рублях вас устроит для работы над этим проектом? Оплата проекта и доработок будет осуществляться по затреченным вами человекочасам и согласованной почасовой ставке.