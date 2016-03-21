Настроить сквозную веб-аналитику крупному интернет-магазину

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Закрыт2 заявки127 просмотров

Для крупного B2B интернет-магазина программного обеспечения требуется настроить сквозную веб-аналитику для отслеживания эффективности интернет-рекламы: контекста, SEO, медийки, email, соц.сетей и др. 

Что есть: 

Длительный цикл принятия решения (клиент, например, может заходить на сайт с нескольких источников в течение нескольких дней, и только потом заказать с прямого захода) 

Посещаемость ~5500 пользователей в день в среднем 

50% заказов по телефону (подключено по 1 телефону в Манго на каждый канал, но статистика с большими погрешностями), 40% по почте (все на ящик [email protected]), 10% корзина (т.к. B2b) 

Настроены цели в Google Analytics на конверсии по сайту, но, т.к. почти все заказы идут через почту и телефон, это не дает целостной картины 

Привязка к CRM не реализована (Битрикс 24, 1с) 

Что требуется: 

Настроить сквозную аналитику с минимальной погрешностью по всем источникам и каналам заявок (достаточно понимать из какого источника/ключевого слова/объявления пришел заказ). 

Настроить отчеты в Google Analytics для оценки эффективности каналов 

Если вы заинтересованы в выполнении проекта, напишите, пожалуйста, письмо на почту (указана в аккаунте)  с темой письма "Weblancer Сквозная аналитика" и ответами на вопросы: 

1) Какие схожие проекты вы реализовывали? Опишите максимально подробно 2-3 реализованных кейса по сквозной веб-аналитике (какая стояла задача, что сделали, какие проблемы возникли, каких результатов добились) 

2) Что вам потребуется по вашей предварительной оценке для реализации этого проекта? (какие доп.расходы, число человекочасов и каких специалистов, доп. софт или сайты и др.) 

3) Какая доп.информация вам потребуется, чтобы сделать конкретное предложение по срокам, этапам и ресурсам для выполнения проекта. Задайте конкретные вопросы. 

4) Какая почасовая ставка в рублях вас устроит для работы над этим проектом? Оплата проекта и доработок будет осуществляться по затреченным вами человекочасам и согласованной почасовой ставке.

9 лет назад
Makinch
Максим 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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