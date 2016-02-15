Требуется доработать и продвинуть по поисковикам сайт по производству и продаже бетонных изделий biopp-shop.ru . Регион только СПб и Лен обл. Трафик в данный момент минимальный. - Оптимизация программного кода (html кода) для легкой ...
Настроить внутреннюю оптимизацию сайта
Нужно настроить сайт; Яндекс вебмастер , ЧПУ страниц ,мета теги и теги ,микроданные , google map и yandex , может что то пропустили или лишнее написали ! Вообщем нужно все правильно настроить! Адрес сайта по запросу и готовы к сотрудничеству
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