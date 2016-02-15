Настроить внутреннюю оптимизацию сайта

Нужно настроить сайт; Яндекс вебмастер , ЧПУ страниц ,мета теги и теги ,микроданные , google map и yandex , может что то пропустили или лишнее написали ! Вообщем нужно все правильно настроить! Адрес сайта по запросу и готовы к сотрудничеству