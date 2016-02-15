Настроить внутреннюю оптимизацию сайта

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Закрыт12 заявок172 просмотра

Нужно настроить сайт;  Яндекс вебмастер , ЧПУ страниц ,мета теги и теги ,микроданные , google map и   yandex , может что то пропустили или лишнее написали ! Вообщем нужно все правильно настроить! Адрес сайта по запросу и готовы к сотрудничеству 

9 лет назад
aquakiev
40 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров