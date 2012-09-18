Настроить Яндекс.Директ

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Закрыт9 заявок111 просмотров

Нужно настроить яндексдирект на 150 товаров из онлайн магазина.

По каждому товару подобрать хвосты низкочастотных запросов и выставить цены так чтобы был максимальный выхлоп при скудном бюджете.

Жду Ваших предложений по цене и срокам

13 лет назад
IT-Vbg
Юрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров