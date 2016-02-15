Настроить Яндекс-Директ

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок181 просмотр

Сайт: csgad.cоm

Перед согласием на выполнение задания, прошу внимательно ознакомиться с тематикой сайта.

Необходимо настроить рекламную компанию Яндекс-Директ. 

Бюджет рекламной компании / мес. Должен не превышать 15 000 рублей.

Срок выполнения: 3 дня.

9 лет назад
Semenov-a-l
Алексей 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров