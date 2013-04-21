Не индексируется сайт

Ситуация:

Не индексируется продукция на сайте ТопХоп http://tophop.ru/dushevie-kabini/chetvert-kruga этот раздел индексируется а вот продукция http://tophop.ru/product/gidromassazhnaya-dushevaya-kabina-arcus-as-102-5 НИКАКАЯ не индексируется, не понятно почему....

http://yandex.ru/yandsearch?text=http%3A%2F%2Ftophop.ru%2Fproduct%2Fgidromassazhnaya-dushevaya-kabina-arcus-as-102-5&lr=213

ни в яндексе не в гугле, по коду вроде все нормально, почему не в поиске не ясно.

Что нужно сделать:

1. Сделать автоматическое создание YML-файла по требованиям Яндекса: http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1111247.

2. Нужно понять, откуда появляются дубли страниц, например:

http://tophop.ru/mebel-dlya-vannoy/akvaton/akvaton/mebel-dlya-vann/ и http://tophop.ru/mebel-dlya-vann/akvaton

и исключить это из индексации поисковыми системами. Также исключить из индексации поисковыми системами результатов поиска на сайте через форму, например:

http://tophop.ru/mebel-dlya-vannoy/akvaton/akvaton/mebel-dlya-vann/zerkalnie-shkafi/find-in-set/45-61-sm/find-in-set?limitstart=0

В общем глобальная проблема в том, что карточки товаров на сайте не индиксируются, при этом Загружается роботом по 17000 страниц с сайта. Я думаю это оттого, что куча дублей попадает в индекс Яндекса. Нужно избавиться от этого.

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