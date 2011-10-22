Необходима профессиональная консультация по SEO

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки105 просмотров

Необходим SEO-аудит сайта (boombang.ru) и консультация по дальнейшему продвижению. Имеется ввиду развёрнутый аудит сайта, а не результат автоматического веб анализа. Нам нужны конкретные предложения по «белой» оптимизации (внутренней и внешней). Ждем четких предложений по стоимости и срокам.

14 лет назад
Olga_Miz
Ольга 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров