Необходимо оптимизировать сайт

Поисковые системы (SEO)Закрыт17 заявок192 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо внутренняя оптимизация сайта http://goo.gl/o2wcxd

Пишите стоимость и список работы которые входят в оптимизацию.

8 лет назад
samata
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Нужно продвижение вечными статейными

    $250

    Проекту 5 лет, русскоязычный сегмент, в топе по ряду запросов, аккуратно велись работы. Бюджет на продвижение порядка 200-300$ в месяц (себестоимость + ваши услуги), работа включает в себя: 1) планирование работ по сайту (внутренняя оптимизация + задание ...

    Поисковые системы (SEO)21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • SEO-аудит сайта

    Интернет-магазин профессиональной косметики для волос d i k s o n - c o i f f e u r . r u сделанный на Битриксе (14-й), требует SEO-аудит для дальнейшего продвижения. Нка сайте 150 ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • СЕО на сайт

    $20

    Здравствуйте.   Нужно на новый сайт tikbi.com.  Сделать внутреннюю оптимизацию по двум языкам ru/en(подобрать ключи, настроить семантическое ядро, перелинкова, теги, файл robot.txt и т.д.)  Интересует выход в топ по запросам-ищу попутчика, ищу сожителя, каучсерфинг. Платформа Друпал сайт tikbi.com.  Поисковая оптимизация      ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Продвижение сайта рекламного агентства

    Сайт web-btl.ru Существует давно. Регион - Москва. Ранее был оптимизирован и продвигался по направлению BTL-реклама достиг ТОП-10, ТОП-5 и ТОП-3 по ряду ключевиков. Последние пару лет в свободном плавании - не двигается, ссылки и статьи не закупаются. Позиции некоторые еще ...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Продвижение каталога Gopro камер в топ

    $4000

    Нужно оптимизироваться в топ 10 по таким запросам как: гопро, камера гопро, го про, гопро купить, gopro, go pro, gopro купить, gopro камеры, гоу про, гоупро, гоу про камеры и т.д.  Оптимизировать нужно каталог - [url=http://tehnolike.ru/products/category/1880734]камеры gopro [/url] Прибегнуть ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад