Необходимо оптимизировать сайт

Проекту 5 лет, русскоязычный сегмент, в топе по ряду запросов, аккуратно велись работы. Бюджет на продвижение порядка 200-300$ в месяц (себестоимость + ваши услуги), работа включает в себя: 1) планирование работ по сайту (внутренняя оптимизация + задание ...
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Необходимо внутренняя оптимизация сайта http://goo.gl/o2wcxd
Пишите стоимость и список работы которые входят в оптимизацию.
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