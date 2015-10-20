Необходимо оптимизировать сайт

Сайт web-btl.ru Существует давно. Регион - Москва. Ранее был оптимизирован и продвигался по направлению BTL-реклама достиг ТОП-10, ТОП-5 и ТОП-3 по ряду ключевиков. Последние пару лет в свободном плавании - не двигается, ссылки и статьи не закупаются. Позиции некоторые еще ...