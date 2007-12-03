Необходимо придумать и провести PR акцию интернет магазина.

Я не знаю какая именно будет эта акция. Предлагайте свои варианты.

Интернет магазин мобильных телефонов.

Как вариант, сделать какую то интересную страницу на сайте, с надписью - разошли 5и своим друзьям..

Вообщем что бы это имело циклический эффект. По мимо того что бы придмать саму акцию, необходимо внедрить ее в массы.

Тематика скорее всего новогодняя, это сейчас актуально.

Предпочтение будет отдано - цена/эффективность/массовость