Необходимо придумать и провести PR акцию

Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка142 просмотра
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Необходимо придумать и провести PR акцию интернет магазина.

Я не знаю какая именно будет эта акция. Предлагайте свои варианты.

Интернет магазин мобильных телефонов.

Как вариант, сделать какую то интересную страницу на сайте, с надписью - разошли 5и своим друзьям..

Вообщем что бы это имело циклический эффект. По мимо того что бы придмать саму акцию, необходимо внедрить ее в массы.

Тематика скорее всего новогодняя, это сейчас актуально.

Предпочтение будет отдано - цена/эффективность/массовость

16 лет назад
SmirnovPK
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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