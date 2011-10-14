Необходимо продвинуть сайт детских игрушек в Топ 3

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт20 заявок224 просмотра

Сайт скоро будет готов, его необходимо будет продвинуть в москве и московской области, сайт на тематику продажи детских игрушек, товаров для детей, детской одежды. Продвигать нужно в гугле, яндексе. Просьба оставлять ваши заявки с примерным указанием цен для продвижение. Ссылку на сайт дам выбранному исполнителю, когда сайт будет готов соответственно.

14 лет назад
Borodina1980
Светлана 
56 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров