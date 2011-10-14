Нужно создать 54 профиля на 27 сайтах (по 2 на каждом сайте). В 27 профилях нужно указать ссылку на один сайт (сайт-каталог холодильного оборудования), в остальных 27 – на другой сайт (сайт ...
Необходимо продвинуть сайт детских игрушек в Топ 3
Сайт скоро будет готов, его необходимо будет продвинуть в москве и московской области, сайт на тематику продажи детских игрушек, товаров для детей, детской одежды. Продвигать нужно в гугле, яндексе. Просьба оставлять ваши заявки с примерным указанием цен для продвижение. Ссылку на сайт дам выбранному исполнителю, когда сайт будет готов соответственно.
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