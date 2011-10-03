Необходимо продвинуть в рейтинге 4 ключевые фразы

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок151 просмотр

есть сайт agrotek.com.ua

требуется подрядчик работающий по б\н , способный вывести сайт на первые позиции Гугла и Яндекса по 4-м ключевым словам\фразам.

14 лет назад
f1-support
42 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров