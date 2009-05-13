Необходимо продвижение сайта

Сейчас 1 человек помогает, чтобы люди регистрировались, но этого мало. Нужно, чтобы люди начинали писать статьи. Каждый написавший что то автоматически участвует в конкурсе. Нужно увеличит число участников в конкурсе. Кто напишет ...