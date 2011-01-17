Необходимо продвижение сайта

Здравствуйте необходимо продвижение внутренних страниц сайта socianews.ru в ПС Яндекс и Google, семантическое ядро в приложении. Домен относительно старый, по ряду запросов из приложения уже находится в топ 100 без ссылочного.

По условиям - оплата только при достижении топ 10 по указанным запросам, то бишь никакой предоплаты. Сделку можно провести через СБС, либо протекцию WM по желанию (Персональный аттестат BL 200+), если вы уверены в своих силах, пишите по оплате не обижу.