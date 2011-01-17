Добрый день! Нужна раскрутка сайта http://www.izmel.ru/ в поисковых системах Яндекс, Rambler, Google, Mail -поддержка сайта в топ10 в поисковых системах -оптимизация сайта под поисковые системы -увеличение посещаемости ...
Необходимо продвижение сайта
Здравствуйте необходимо продвижение внутренних страниц сайта socianews.ru в ПС Яндекс и Google, семантическое ядро в приложении. Домен относительно старый, по ряду запросов из приложения уже находится в топ 100 без ссылочного.
По условиям - оплата только при достижении топ 10 по указанным запросам, то бишь никакой предоплаты. Сделку можно провести через СБС, либо протекцию WM по желанию (Персональный аттестат BL 200+), если вы уверены в своих силах, пишите по оплате не обижу.
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