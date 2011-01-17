Необходимо продвижение сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок336 просмотров

Здравствуйте необходимо продвижение внутренних страниц сайта socianews.ru в ПС Яндекс и Google, семантическое ядро в приложении. Домен относительно старый, по ряду запросов из приложения уже находится в топ 100 без ссылочного.

По условиям - оплата только при достижении топ 10 по указанным запросам, то бишь никакой предоплаты. Сделку можно провести через СБС, либо протекцию WM по желанию (Персональный аттестат BL 200+), если вы уверены в своих силах, пишите по оплате не обижу.

14 лет назад
dexter007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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