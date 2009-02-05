Необходимо продвижение сайта

Ручной Прогон сайта (регистрация) только в БЕЛЫХ каталогах! Шлите Ваши предложения: количество каталогов - ? насколько увеличится ТИЦ и PR? Ваша цена? Сайт совершенно новый без какой либо где регистрации! Взависимости от результатов и цены Позже закажу еще с десяток ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна оптимизация и продвижение сайта http://poltava-arenda.com.ua.
Необходимо вывести сайт в ТОР3 и увеличить аудиторию.
Жду ваши предложения!
- Похожие заказы
- $50Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо привлечь посетителей на флеш сайт для русскоязычной молодёжи 13-18 лет . Сайт молодой, работа будет вестись с нуля. Неприемлемы методы, которые могут повлечь проблемы для сайта. В связи с шишками от слабеньких раскрутчиков наших ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо поднять ТИЦ с 0 до 50 для 5 сайтов. Ваши предложения по стоимости и срокам.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт15 лет назад
Оптимизировать сайтПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад
1. По трем словам: брекеты протезирование отбеливание 2. по одному слову отбеливание предпочтение вариантам по договору с оплатой после результата. цены и сроки пишите сюдаПоисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт15 лет назад
Сайт http://kinozal.in.ua/ после смены зекрала 3 месяца назад трафика с яндекса - 0 чел. Платон сказал что все хорошо. Контент копипаст. Кто возьмется за проект ? Плачу за результат. Срок месяц - полтораПоисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $40
Доброго. Требуется для сайта http://pronokia.by/ обменяться тематическими ссылками (телефония и т.п.) с сайтами ИЦ от 10 и выше. Обязательное условие индексирование каталога где будет стоять ссылка. Требуется 100 обменовПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $40
Доброго. Требуется для сайта http://zooclub.by/ обменяться тематическими ссылками (домашние животные) с сайтами ИЦ от 100 и выше. Обязательное условие индексирование каталога где будет стоять ссылка. Требуется 100 обменовПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $40
Доброго. Требуется для сайта http://medportal.by/ обменяться тематическими ссылками (медицина, здоровье и т.п.) с сайтами ИЦ от 100 и выше. Обязательное условие индексирование каталога где будет стоять ссылка. Требуется 100 обменовПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Подробности через личные сообщения.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад