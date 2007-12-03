Необходимо раскрутить сайт

Необходимо придумать и провести PR акцию интернет магазина. Я не знаю какая именно будет эта акция. Предлагайте свои варианты. Интернет магазин мобильных телефонов. Как вариант, сделать какую то интересную страницу на сайте, с надписью - разошли 5и ...