Необходимо сделать внутреннюю оптимизацию сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка89 просмотров

Необходимо сделать внутреннюю оптимизацию сайта - согласно Аудиту. И предоставить отчет о выполненных работах.

Аудит скидываю Исполнителю на почту или скайп, так же как и доступы к сайту.

11 лет назад
cma4soft
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Koscielny
Иван 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
24 отзыва(-3)
11 лет назад
$75
3 дня
Рекомендую, как надежного человека, которому можно доверять и который действительно старается и желает узнавать новое и развиваться- такие редкость! Ставлю - максимальный бал!
Деньги получил. Нет никаких проблем.

Заявки фрилансеров

Koscielny
Иван 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
24 отзыва(-3)
11 лет назад

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