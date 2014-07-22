Необходимо увеличить количество регистраций

Добрый день фрилансеры. Суть задания состоит в том, чтобы привести людей в сервис. Каждая регистрация должна быть подкреплена скачиванием приложения (ий) на смартфоны на базе ИОС и Андроид. Оплата происходит за каждого человека в активным статусе и составляет 8-9 рублей. Лимит количества людей которые вы можете привести в систему и получить свои финансы не ограничен. Подробности о проекту сообща выбранному исполнитель в скайпе. Спасибо за внимание.