Добрый день. Нужно раскрутить видео на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=x8sUAQGIqYU В первую очередь – нужно: - проставить 100–1000 ссылок на видео на сторонних ресурсах - добавить ...
Необходимо увеличить количество регистраций
Добрый день фрилансеры. Суть задания состоит в том, чтобы привести людей в сервис. Каждая регистрация должна быть подкреплена скачиванием приложения (ий) на смартфоны на базе ИОС и Андроид. Оплата происходит за каждого человека в активным статусе и составляет 8-9 рублей. Лимит количества людей которые вы можете привести в систему и получить свои финансы не ограничен. Подробности о проекту сообща выбранному исполнитель в скайпе. Спасибо за внимание.
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