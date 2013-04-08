Нужен анализ сайта конкурентов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки112 просмотров

Необходим анализ нашего сайта и сайта главных конкурентов (конкретный сайт). Объяснить, рассказать где наши недочеты, наши плюсы и минусы. Объяснить в чем причина успеха конкурентов

12 лет назад
Evg82
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров