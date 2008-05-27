Требуется поднять ТИЦ сайта http://www.auto-papa.ru/ Оплата по результату. Просьба указать сроки и цену в $/10 пунктов ТИЦ, а также, по возможности, прогнозируемый рост. Методы только белые.
Нужен "план" оптимизации сайта
Господа. Требуется составить "план" оптимизации для сайта klipz.ru .
Так как я в этом полный нуль )) нужно чтобы бало понятно что да как.
Хотелось бы что б было:
- что надо сделать с сайтом для то го что б - поисковики взглянули на сайт по глубже (список работы над самим сайтом по внутренней оптимизации)
- что то я там слышал про покупку каких то ссылок и статей в блоге - что это и с чем его едят
- ну и вообще как заманить народ на сайт ))
В общем надо руководство к действиям
Выбранный исполнитель
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