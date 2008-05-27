Нужен "план" оптимизации сайта

Господа. Требуется составить "план" оптимизации для сайта klipz.ru .

Так как я в этом полный нуль )) нужно чтобы бало понятно что да как.

Хотелось бы что б было:

- что надо сделать с сайтом для то го что б - поисковики взглянули на сайт по глубже (список работы над самим сайтом по внутренней оптимизации)

- что то я там слышал про покупку каких то ссылок и статей в блоге - что это и с чем его едят

- ну и вообще как заманить народ на сайт ))

В общем надо руководство к действиям