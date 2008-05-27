Нужен "план" оптимизации сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен9 заявок174 просмотра

Господа. Требуется составить "план" оптимизации для сайта klipz.ru .

Так как я в этом полный нуль )) нужно чтобы бало понятно что да как.

Хотелось бы что б было:

- что надо сделать с сайтом для то го что б - поисковики взглянули на сайт по глубже (список работы над самим сайтом по внутренней оптимизации)

- что то я там слышал про покупку каких то ссылок и статей в блоге - что это и с чем его едят

- ну и вообще как заманить народ на сайт ))

В общем надо руководство к действиям

17 лет назад
MO-HAX
Юрий 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

tengo
Tengo 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$1
Сделал всё в срок. Что было не понятно - разъяснил.

Заявки фрилансеров

tengo
Tengo 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад