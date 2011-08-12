Нужен помошник сео-оптимизатора

Поисковые системы (SEO)Закрыт14 заявок347 просмотров
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Нужен помощник seo-оптимизатора

Основные задачи:

1. Составление семантического ядра

2. Внутренняя оптимизация

3. Составление текстов ссылок

4. Определение стоимости продвижение по ключевым словам

Требования:

1. Ответственность

2. Выполнять сроки

3. Общение по ICQ, Skype

12 лет назад
lexxcorp
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад