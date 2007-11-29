Нужен ручной обмен ссылками сайтами

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок217 просмотров
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Требуются сотрудники для удаленной работы по ТЕМАТИЧЕСКОМУ обмену ссылками. Оплата по результату: за ссылку с PR=0 - $1, за ссылку с PR>0 - $3. Приветствуются ссылки одностороннего обмена (будут цениться выше). За хорошие результаты возможны бонусы. Практически все проекты - западные (англоязычные или немецкоязычные). Тематики широкие.

Подробнее - по запросу.

Требования:

1. Хорошее знание английского.

2. Ответственность.

3. Соблюдение сроков.

16 лет назад
telegence
Гость 
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад