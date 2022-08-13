Необходимо выполнить настройку SEO оптимизации на новостном сайте, использующем WordPress и плагин Yoast SEO. Ожидается корректная настройка всех необходимых параметров для повышения видимости в поисковых системах.
Нужен SEO
Для интересного проекта ищем начинающего и не очень SEO все подробности в переписке
Заявки фрилансеров
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