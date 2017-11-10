Нужен SEO-специалист с опытом продвижения англоязычных сайтов.

В двух словах, задача следующая.

Компания занимается разработкой и продажей дополнений (модулей) для платформы Magento. Работает на аудиторию по всему миру. Преимущественно США и Европа.

Есть сайт, он же интернет-магазин, где продаются модули компании: https://www.magestyapps.com/

Нужно провести анализ по SEO и оптимизировать сайт. Нужна оптимизация как по общим запросам на главную страницу сайта, так и по более таргетированым запросам на страницы продуктов (модулей).

Обязательно подтвержение успешного опыта работы с англоязычными сайтами.

Преимущество - исполнителям из Минска с хорошим знанием английского.