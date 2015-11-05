Нужен специалист по SEO продвижению сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок205 просмотров
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Тематика: продажа сварочного оборудования и материалов длясварки (семантическое ядро уже есть)

Идут работы по созданию нового дизайна сайта (при переходе на новый сайт URL и

структуру постараемся сохранить, но запуск нового сайта будет через месяц).Оплата по б/наличному расчету с (ООО, ИП ) с закрывающимидокументами.

8 лет назад
marina888-1
55 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад