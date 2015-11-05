Нужен специалист по SEO продвижению сайта

Есть проект финансовой тематики. Есть хороший писатель и грамотный журналист. Проблема в том что нужны темы для статей. От вас нужны такие ключевые запросы (НЧ,СЧ) при написание на которые статей на сайт пойдет трафик. То есть ...
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Тематика: продажа сварочного оборудования и материалов длясварки (семантическое ядро уже есть)
Идут работы по созданию нового дизайна сайта (при переходе на новый сайт URL и
структуру постараемся сохранить, но запуск нового сайта будет через месяц).Оплата по б/наличному расчету с (ООО, ИП ) с закрывающимидокументами.
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