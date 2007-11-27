Нужет топ 5 Яндекс для сайта с батарейками

Необходимо прогнать 10 сайтов по белым каталогам. С вариациями описаний. Через СБС Бюджет 100 wmz Предпочтение тем, кто за эти деньги предложит большее количество КАЧЕСТВЕННЫХ каталогов. Время не поджимает. Пишите по делу, копи-паст игнорируется Заранее спасибо. Господа ! Ведь специально написал ...