Нужна консультация по готовому проекту - сайту

Добрый день! Нужна консультация ( совет) как увеличить поток клиентов?

Вернее я догадываюсь как, но хочется ваше мненеи тоже услышать.

Мое мнение: Нужно выйти в топ по всем запросам. ( я сейчас не в топе, и очень долго выходил на эти позиции которые у меня )

Нужно:

1) Мнение по действующей ситуации Какое ядро, юзабилити, и т.д.

2) Советы по улучшению ситуации.

Статистика по сайту (яндекс метрика) могу предоставить. Вам нужно только написать вашу почту.

Сейчас продвигаюсь в SEOpult.ru

Мой сайт: Thehate.ru

Спасибо!