На сайт www.domprazdnik.ru требуется получить ссылку с википедии. После успешного выполнения задания будет дан еще ряд сайтов для этой цели. Ваши предложения? Оплата через 3 дня по факту нахождения ...
Нужна консультация по готовому проекту - сайту
Добрый день! Нужна консультация ( совет) как увеличить поток клиентов?
Вернее я догадываюсь как, но хочется ваше мненеи тоже услышать.
Мое мнение: Нужно выйти в топ по всем запросам. ( я сейчас не в топе, и очень долго выходил на эти позиции которые у меня )
Нужно:
1) Мнение по действующей ситуации Какое ядро, юзабилити, и т.д.
2) Советы по улучшению ситуации.
Статистика по сайту (яндекс метрика) могу предоставить. Вам нужно только написать вашу почту.
Сейчас продвигаюсь в SEOpult.ru
Мой сайт: Thehate.ru
Спасибо!
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