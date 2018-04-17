Нужна консультация по продвижению сайта (СПб)

Нужна консультация по продвижению сайта.

Необходимо сделать аудит и после пообщаться с нами

в живую (типа круглого стола на нашей територии).

На встрече будут программист, директолог и технический специалист.

Вы должны быть из Санкт-Петербурга (мы находимся на ВО).