Нужна консультация по SEO

$10
Поисковые системы (SEO)Завершен6 заявок339 просмотров
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Нужна консультация по SEO для сайта www.gbo.dn.ua

То есть я хотел бы получить советы, рекомендации по продвижению этого ресурса в рамках указанного бюджета.

15 лет назад
p_fateev
Павел 
51 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
15 лет назад
$10
1 день
В целом сотрудничеством остался доволен. Замечаний по сроку и качеству нет.
Проблем с оплатой небыло, можно работать без предоплаты а по факту сделанных работ
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