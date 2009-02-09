Нужна контекстная реклама

Приветствую, необходимо поднять Тиц и PR для сайта http://www.mircosmo.info/. Так же необходимо раскрутить форум, но это отдельная история. Использовать только чистые и белые методы, не приводящие к бану. Ваши прогнозы и стоимость прошу оставлять _только_тут_. Предложения в личку ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу подрядчика на контекстную рекламу в google and yandex. Есть заказы на контекстную рекламу, но с теми с кем работали до этого уже ней не занимаються. Бюджеты от 100-500 у.е.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо продвинуть интернет-магазин: www.pride-s.ru Интересует реальный результат, звонки, заказы, посещаемость.. именно тех кто в этом заинтересован, а не всех подряд. Тоесть потенциальных клиентов. Это необходимо сделать максимально быстро, так как срочно необходим рост продаж Основные направления, (розничная продаже - ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый день! Интересует увеличение посещаемости нового сайта до 1000 уников в сутки. Интересует целевая аудитория. Дополнительную информацию предоставлю по запросу. Здесь очень желательно писать ориентировочную стоимоистьПоисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт15 лет назад
Вывод сайта в ТОП 10. совершенно определенная цель. Сайт и запросы в личку. Просьба не писать предложения типо: проспамлю ваш сайт по безумной базе досок объявлений и пр. Есть задача, сроки 3 мес. цены в личку, ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $300
Необходимо продвижение сайта. Сайт находится в процессе создания. Примерный список ключевиков в приложении. От вас в первую очередь необходимо увидеть смету с ценой по каждому запросу.Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт15 лет назад
Мне требуется специалист по размещению контекстной рекламы моего веб-сайта, созданного в Нидерландах, в российских сетях. Желательно пробное размещение на короткий срок, бюджет минимальный. Речь идет о туристической компании с предоставлением услуг перевода и обучения. Рассмотрю ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется подготовка сайта к продвижению в поисковиках, технический анализ. Сайт hotelkorona.com.ua сайт пока без контента ICQ 363581899Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен блог и блогер), пишущий или публикующий посты на темы "Логотипы, дизайн логотипа и фирменного стиля, айдентика и т.д." Задача - продвижение партнерской программы http://LogoUnit.Ru контакт: [email protected]Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо продвижение сайта в Google.com.ua по следующим запросам: - куртки оптом; - верхняя одежда оптом; - купить крутку; - купить плащи; - женская одежда оптом; - модная одежда 2009; - пальто оптом; - купить сумку женскую; - женские сумки оптом; - женксие ремни; - аксессуары оптом; - ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходим подробный анализ сайта wap.sneaky.ru также необходимо продвижении по кл.словам + поисковики ЯиГПоисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт15 лет назад