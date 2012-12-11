Есть сайт light-pack.com Сайт новый, домену всего 2 месяца, не имеет никаких показателей и не имеет беклинков и ссылочной массы. Нужно оптимизировать сам сайт, начать позиционировать сам сайт в поисковых системах, начать простановку ...
Нужны оптимизация и продвижение сайта
Нужны дополнительная оптимизация и продвижение сайта www.ross-studio.com в топ-10 Яндекса и Гугла. Ключевые запросы есть и статьи под них написаны. В начале ручной прогон по каталогам, социальным закладкам и форумам.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте,уважаемые фрилансеры!Необходимо размножить 9 статей по 500 символов каждая. Должно получиться 65 статей по 250 символов+ 50 символов заголовки.Жду Ваших предложений.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно составить список конкурентов магазина для анализа. Тематика сайта пневматическое оружие для спортивной стрельбы, и прочие сопутствующие товары (расходники для пневматики, ножи, фонарики). В результате мне нужна таблица в формате excel с полями: ...Завершен13 лет назад
- $1000
Есть сайт http://casino-zodiac.org которому требуется раскрутка.. пробовал раскручивать сам: профили, каталоги и т.п. результат по яндекс вебмастер: тиц -меньше 10, Страниц в поиске - 16, Ссылающихся сайтов: 119, внешних ссылок (приблизительно): 232 Бана нет ...Закрыт13 лет назад
Поднять позиции сайта в ОДНОМ выбранном регионе в ТОП 3 по 10 ключевым фразам. Прилагаю скрин текущих позиций. Интересуют методы продвижения через соц сети. При выборе исполнителя буду ориентироваться на конкретные предложения по продвижению, ...Закрыт13 лет назад
- $50
необходимо продвинуть и пригласить в группу http://vk.com/club26496797 людей для изучения испанского языка и в группу http://vk.com/club10743863 по изучению турецкого языка. реальных для сайта tvoyturetskiy.ru tvoyispanskiy.ru. Жду предложений и сроков исполнения работы.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Всем привет!Мне надо продвинуть киносайт http://kinoberloga.ru/ но для начало надо сделать внутринию оптимизацию.Мне нужна посищаемость 10к через 3-4 месяца.Все стать уникальные!Скажите стоимость данного продвижения!Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
В google play маркете продвинуть приложение.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Добрый день.Требуется веб-мастер который сможет раскрутить сайт. http://moskvasnab.ru/ Пожалуйста напишите вашу цену, за сколько можно раскрутить? [email protected]Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть встреча - которая создана вконтакте. Нужно пригласить всех жителей одного из городов на эту встречу. Выслать только приглашения. Никакой накрутки и спама. Всего порядка 15 000 человек. ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад