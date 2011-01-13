Нужны входящие ссылки для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен4 заявки265 просмотров

Имеется сайт. Тематика - поделки (бисер, вязание, выкройки)

Необходимо нарастить ссылочную массу путем ручного постинга в форумы данной тематики.

Интересует именно ручная работа.

Ваши предложения товарищи...

14 лет назад
Kisa
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

irrrinna
Ирина 
43 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
$50
5 дней
Работой остался доволен. Все сделано быстро и очень качественно. Человек адекватный, быстро понимает поставленные задачи. Работать было приятно.
Сергей просто отличный заказчик! Четко поставленное ТЗ, легкость в отчете, мгновенная оплата. Буду продолжать сотрудничество с удовольствием.
Ruslishok
Руслан 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$20
7 дней

Заявки фрилансеров

irrrinna
Ирина 
43 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
Ruslishok
Руслан 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад