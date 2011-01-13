Нужно вывести в ТОП 3 сайт shkola-юа (точка) ком по 6 ключевикам Стоимость, сроки. Клбчевые слов были пересмотрены: 1. Электронный дневник 2. электронная школа ...
Нужны входящие ссылки для сайта
Имеется сайт. Тематика - поделки (бисер, вязание, выкройки)
Необходимо нарастить ссылочную массу путем ручного постинга в форумы данной тематики.
Интересует именно ручная работа.
Ваши предложения товарищи...
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