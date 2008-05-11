Нужны естественные ссылки

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок548 просмотров

Сразу скажу – не пишите в ЛС, на e-mail, icq. Я сам вам напишу

Итак, мне нужен человек или несколько.

В этой работе не нужно иметь особых навыков (главное уметь вести переговоры). По этому тут могут оставлять все желающие. Тут не важен ваш опыт, возраст или портфолио.

Мне важно что бы вы хотели работать!

Если вы хотите зарабатывать раскруткой сайтов, это будет отличным началом

Вы сможете:

Заработать денег

Получить опыт в SEO, так как я в этом немного разбираюсь

Ваши функции:

- Поиск сайтов тематических\нетематических которые готовы обменяться ссылками с моим сайтами.

- Поиск сайтов которые готовы разместить мою статью (с ссылками внутри ее)

то есть вы находите сайты нужной мне тематики (в google, yandex), связываетесь с администратором и предлагаете обмен ссылками я плачу за каждую проидексированую ссылку

Цена за ссылку\статью формируется опираясь на:

- тИЦ,

- PR,

- PR(страницы с моей ссылкой)

- Тематику сайта

Оплата работы:

Оплата производиться через безопасную сделку

Ссылка будет засчитываться только после того как Yandex.ru проиндексирует ее, проверять будем примерно так:

_http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%22%F0%E5%E3%E8%F1%F2%F0%E0%F6%E8%FF+%F1%E0%E9%F2%E0+%E2+%EA%E0%F2%E0%EB%EE%E3%E0%F5%22%3C%3C%28url%3D%22www.pegashkin.ru%22%7Curl%3D%22pegashkin.ru%22%29&lr=187

Сейчас хотелось бы услышать:

Цена 1-й ссылки (учитывая тИЦ и PR)

Цена 1-й статьи (учитывая тИЦ и PR)

Какой объем можете выполнить

17 лет назад
ADI
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 часа назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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