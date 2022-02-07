Нужно добавить пару микроразметок в интернет-магазин

В прикреплённых файлах zip документ, в нём фотографии, которые поможет лучше разобраться.

Фотографии из zip-a помечаю надписью “(ФОТО Задание num)”

Если что-то непонятно - пишите в ЛС. В своих заявках указывайте стоимость и роки.

Отдельные задания я пронумеровал. Можно браться не за все, указывайте это в своих заявках.

1) Добавить микроразметку LocalBusiness на страницы сайта

На сайте - https://waterstore.com.ua/ необходима микроразметка LocalBusiness. Для того чтобы клиент мог

заполнить следующие поля: url, image (logo), name и т.д. (contactPoint может дублироваться)

Пример реализации:

https://validator.schema.org/#url=https%3A%2F%2Fbt-service.ua%2Fbaxi-eco-4s-10-f.html

Сравнение с нами:

https://validator.schema.org/#url=https%3A%2F%2Fwaterstore.com.ua%2Fbaxi-eco-four-240-dymokhodnyy-nastenyy-gazovyy-kotel%2F

(ФОТО Задание 1)

2) Дополнить микроразметку Organization

Необходимо добавить поля name, sameAs, brand

Пример:

https://validator.schema.org/#url=https%3A%2F%2Fwww.moyo.ua%2F

https://validator.schema.org/#url=https%3A%2F%2Fwaterstore.com.ua%2Foborudovanie-dlya-bassejnov%F

Можно сделать в админке отдельный блок для ввода данных по видам микроразметки. Чтобы иметь

возможность вносить коррективы. Особенно для добавлений полей SameAs

(ФОТО Задание 2)

3) Для раздела Статьи – ввести микроразметку ARTICLE

https://developers.google.com/search/docs/advanced/structured-data/article?hl=ru

Пример -

https://validator.schema.org/#url=https%3A%2F%2Fwww.semrush.com%2Fblog%2Fschema-markup-for-company-orporations%2F

(ФОТО Задание 3)

4) На страницах категорий добавить микроразметку Product

Пример https://validator.schema.org/#url=https%3A%2F%2Fsigma.ua%2Fprice%2Fnasosy-dlya-basseynov%2F

(ФОТО Задание 4)