Есть сайт, хотел бы заказать - Настроить Google Analytics (GA4 я там потерялся, не смог установить в GTM) - GTM - настроить там GA4 код, сам GTM код я повесил на сайт - настроить что бы ...
Нужно добавить пару микроразметок в интернет-магазин
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В прикреплённых файлах zip документ, в нём фотографии, которые поможет лучше разобраться.
Фотографии из zip-a помечаю надписью “(ФОТО Задание num)”
Если что-то непонятно - пишите в ЛС. В своих заявках указывайте стоимость и роки.
Отдельные задания я пронумеровал. Можно браться не за все, указывайте это в своих заявках.
1) Добавить микроразметку LocalBusiness на страницы сайта
На сайте - https://waterstore.com.ua/ необходима микроразметка LocalBusiness. Для того чтобы клиент мог
заполнить следующие поля: url, image (logo), name и т.д. (contactPoint может дублироваться)
Пример реализации:
https://validator.schema.org/#url=https%3A%2F%2Fbt-service.ua%2Fbaxi-eco-4s-10-f.html
Сравнение с нами:
https://validator.schema.org/#url=https%3A%2F%2Fwaterstore.com.ua%2Fbaxi-eco-four-240-dymokhodnyy-nastenyy-gazovyy-kotel%2F
(ФОТО Задание 1)
2) Дополнить микроразметку Organization
Необходимо добавить поля name, sameAs, brand
Пример:
https://validator.schema.org/#url=https%3A%2F%2Fwww.moyo.ua%2F
https://validator.schema.org/#url=https%3A%2F%2Fwaterstore.com.ua%2Foborudovanie-dlya-bassejnov%F
Можно сделать в админке отдельный блок для ввода данных по видам микроразметки. Чтобы иметь
возможность вносить коррективы. Особенно для добавлений полей SameAs
(ФОТО Задание 2)
3) Для раздела Статьи – ввести микроразметку ARTICLE
https://developers.google.com/search/docs/advanced/structured-data/article?hl=ru
Пример -
https://validator.schema.org/#url=https%3A%2F%2Fwww.semrush.com%2Fblog%2Fschema-markup-for-company-orporations%2F
(ФОТО Задание 3)
4) На страницах категорий добавить микроразметку Product
Пример https://validator.schema.org/#url=https%3A%2F%2Fsigma.ua%2Fprice%2Fnasosy-dlya-basseynov%2F
(ФОТО Задание 4)
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