Нужно продвижение вечными статейными

Проекту 5 лет, русскоязычный сегмент, в топе по ряду запросов, аккуратно велись работы.

Бюджет на продвижение порядка 200-300$ в месяц (себестоимость + ваши услуги), работа включает в себя:

1) планирование работ по сайту (внутренняя оптимизация + задание на статьи — раз в 2-3 месяца)

2) планирование и проведение работ по ссылочному (~10-20 вечных статейных ссылок — в течение месяца)

3) планирование и проведение работ по соцсетям (~100-200 репостов — в течение месяца)

4) ваши идеи

5) снятие позиций (раз в месяц)

6) ежемесячный отчёт о проделанной работе (раз в месяц)

Требования (гнать никуда не собираемся, чудес не просим):

- богатый практический опыт, подкреплённый отзывами и портфолио

- понимание особенностей продвижения в Яндесе и Гугле, знание их фильтров

- профиль на searchengines

- аккуратность

В заявке указывайте примерный план по распределению бюджета на каждый пункт (стоимость расходников) и отдельно стоимость ваших услуг.