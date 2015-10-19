Нужно продвижение вечными статейными

Уважаемые, настроил редиректы на сайте убрать зеркала Все получилось, но к УРЛам добавилось значение ?q= Был урл: site.com/yslygi Стал: site.com/?q=yslugi И так по всему сайту. Советы гугла не помогли, поэтому кто фастом решит вопрос советом (работающим) буду очень ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проекту 5 лет, русскоязычный сегмент, в топе по ряду запросов, аккуратно велись работы.
Бюджет на продвижение порядка 200-300$ в месяц (себестоимость + ваши услуги), работа включает в себя:
1) планирование работ по сайту (внутренняя оптимизация + задание на статьи — раз в 2-3 месяца)
2) планирование и проведение работ по ссылочному (~10-20 вечных статейных ссылок — в течение месяца)
3) планирование и проведение работ по соцсетям (~100-200 репостов — в течение месяца)
4) ваши идеи
5) снятие позиций (раз в месяц)
6) ежемесячный отчёт о проделанной работе (раз в месяц)
Требования (гнать никуда не собираемся, чудес не просим):
- богатый практический опыт, подкреплённый отзывами и портфолио
- понимание особенностей продвижения в Яндесе и Гугле, знание их фильтров
- профиль на searchengines
- аккуратность
В заявке указывайте примерный план по распределению бюджета на каждый пункт (стоимость расходников) и отдельно стоимость ваших услуг.
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