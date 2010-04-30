Нужно раскрутить сайт

Все привет! Мой Интернет-магазин: www.runail-shop.kz Проводилась SEO оптимизация, раскрутка в течение почти 4-х месяцев. Человек, с которым был договор по результатам 3-х мес получить конкретный результат, на втором месяце работы сильно приболел, передал ...