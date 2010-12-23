Нужно разместить новость на разных сайтах

Даю новость. Нужно ее разместить на новостных ресурсах, как можно больше. Каталоги не нужны, именно новостные, пресс-релизы.

Пишите, кто что может.

Кол-во сайтов, цена за 1 сайт, сроки? Срочно.

Оплата на WMR после отчета. Только для тех, кто имеет положительные отзывы и опыт.