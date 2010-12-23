Нужно разместить новость на разных сайтах

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок201 просмотр

Даю новость. Нужно ее разместить на новостных ресурсах, как можно больше. Каталоги не нужны, именно новостные, пресс-релизы.

Пишите, кто что может.

Кол-во сайтов, цена за 1 сайт, сроки? Срочно.

Оплата на WMR после отчета. Только для тех, кто имеет положительные отзывы и опыт.

14 лет назад
kropertovich
Степан 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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