Нужно сделать семантическое ядро для информационного сайта из следующих источников: wordstat.yandex.ru, keys.so, букварикс. Готовое ядро нужно прислать в файле проекта Key Collector.

Требования к ядру:

1.Не более 50 ключей в группе.

2. Не менее 3х запросов в группе.

3. Точная частотность ключа не менее 20 в месяц.

4. Общая частотность кластера не менее 100 в месяц.

5. Ключ должен состоять не менее чем из 3 слов.

6. Ядро по возможности должно быть структурировано (хотя бы логически).

7. Исключить дубли с учётом словоформ.

Дополнительные требования:

- наличие телеграмма.

Со своей стороны гарантирую:

- оплату без задержек;

- большое количество заказов.

Способы оплаты:

- на WMZ - кошелек по текущему курсу.

Опыт, желаемую оплату за ключ и примеры ядер прилагайте к заявке или пишите в личку.