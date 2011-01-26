Обмен ссылками/баннерами

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки102 просмотра

Уважаемые веблансеры!

Требуется продвижение сайта путём обмена ссылками/баннерами с другими тематическими сайтами.

Список сайтов с кем надо меняться предоставлю.

Доступ FTP для обмена предоставлю.

Текст письма и баннер предоставлю.

Оплата частями по результатам выполненных работ.

Цена 15$ за 10 обменов.

14 лет назад
stwar
48 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров